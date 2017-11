Rechter straft harddrugsbezitters Ground Zero af

'Je moet dat spul bij je kruis stoppen. Daar zoeken ze niet', zei de 31-jarige D.K. deze zomer tegen festivalgangers op Ground Zero in Bussloo. Althans, dat dacht hij.

K. stond op te scheppen tegen undercoveragenten, en dat wist hij natuurlijk niet. ,,Ik heb mijn eigen graf gegraven'', blikte hij gisteren terug de politierechter in Zutphen. En hij was niet de enige. Meerdere bezoekers van Ground Zero op 27 augustus moesten zich gisteren verantwoorden bij de politierechter.

K. was die bewuste zomerdag in een opperbeste feeststemming. Met een groep vrienden vierde hij hier zijn verjaardag. ,,Ik had een dubbele boxershort aan, pakte van vrienden harddrugs aan en deed het daarin'', vertelde hij openhartig aan de rechter. ,,Ik raakte in gesprek en deze mensen zeiden dat ze op hun vrienden stonden te wachten.''

K. was trots dat hij de drugs had binnengesmokkeld en schepte daarover op, maar kletste dus tegen undercoveragenten. Hij werd conform de eis van de officier van justitie veroordeeld tot 1.350 euro boete. Dat was voor drie capsules van de harddrugs 4-FMP.

Zero tolerance

De 30-jarige R. de Boer uit Amsterdam moet 1.250 euro betalen voor de tien xtc-pillen en 1,15 gram speed die bij haar werden aangetroffen. ,,Ik was onder invloed en kwam van een ander festival in Amsterdam. Ik weet dat het een zero tolerance-beleid is bij Ground Zero. Het was niet mijn intentie om het mee naar binnen te nemen. Dus ik stopte de drugs bij een vriend in de tas.''

Dat werd gezien door agenten en ze bracht de nacht door in een cellencomplex op het terrein.

L.N. (25) uit Spijkenisse werd bij zijn auto betrapt toen hij wiet versneed. Agenten vonden ook xtc-pillen en een boksbeugel. Hij kreeg veertig uur werkstraf, waarvan de helft voorwaardelijk.

De 46-jarige E.P. kwam met haar harddrugs ook niet de auto uit. Agenten zagen haar zakjes verstoppen. ,,Ik had van iedereen de drugs bewaard tijdens het rijden, om te voorkomen dat ze al zouden gebruiken achter het stuur.'' Ze had voor ongeveer acht personen aan xtc en speed bij zich. Althans, dat vermoedt justitie.

NFI

De drugs wordt getest door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), maar de officiële uitslagen zijn nog niet binnen. Dat was ook in een andere zaak het geval. Deze zaken worden begin volgend jaar behandeld.