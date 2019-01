Recreatiegebieden boeken record door lange warme zomer

Hulpver­leen­ster Maaike uit Empe: ‘Een AED moet je altijd kunnen pakken’

8:00 In het buitengebied van Voorst heeft Maaike Langelaan (44) uit Empe vorige week met succes een man gereanimeerd die was getroffen door een hartstilstand. Haar 43-jarige partner, ook een gecertificeerd burgerhulpverlener, wilde even verderop een automatische externe defibrillator (AED) ophalen. Dit mislukte omdat hij de pincode van het AED-kastje niet had.