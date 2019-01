Recreatiegebieden boeken record door warme zomer, Bussloo topper

De recreatiegebieden in de regio van Leisurelands trokken nog nooit zoveel bezoekers als afgelopen jaar. 7,5 miljoen mensen bezochten in 2018 een van de gebieden in de Stedendriehoek (Bussloo), op de Veluwe of in de Achterhoek. Recreatiegebied Bussloo (tussen Deventer en Apeldoorn) was het best bezocht.