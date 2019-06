Regeling inzameling oud papier in Voorst ‘acceptabel’

Circulus Berkel nam een jaar geleden de afvalinzameling in Voorst op zich. Wethouder Arjen Lagerweij (Gemeente Belangen) zei gisteren bij de raadsvergadering in Twello dat het college onaangenaam verrast was toen het hoorde wat deze wijziging voor het aloude papierinzamelen ging betekenen: dat zou per 1 januari 2019 geen taak voor de verenigingen meer zijn. Het college vindt dat een veel te abrupte verandering. Er zou geen sprake zijn van ‘behoorlijk bestuur’ als de gemeente de verenigingen aan hun lot had overgelaten en ze een belangrijke inkomstenbron waren kwijtgeraakt.

Stapsgewijs

Afgesproken is dat er voortaan op zaterdag toch nog één door vrijwilligers te bemensen vrachtauto papier gaat ophalen (dat waren er vijf of zes). Ook bestaat de mogelijkheid om doordeweeks papier op te halen. Een alternatief is het opruimen van zwerfafval in bepaalde gebieden. De gemeente trekt 70.000 euro uit om de deelnemende verenigingen te kunnen bekostigen. Het bedrag wordt in vijf jaar stapsgewijs verlaagd.

Lagerweij complimenteerde alle verenigingen voor het meedenken en zei: ,,Het nieuwe systeem is niet even geweldig als het was, maar toch acceptabel.” De raadsleden zijn dat met hem eens, maar Emiel de Weerd (VVD-Liberaal 2000) plaatste wel een ‘kritische noot’. ,,Had dit van tevoren niet al bekend moeten zijn?’’ Niettemin was hij tevreden met het resultaat. Het stopt officieel over vijf jaar en allicht kan daarna ,,het systeem dat we hadden in oude glorie worden hersteld.’’ Bert van der Zedde (CDA): ,,Eigenlijk had het systeem gewoon moeten blijven, maar dit is toch een prima oplossing. De verenigingen moeten even een kleiner jasje aan. Hopelijk kan dat later weer groter worden.”