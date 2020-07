Restaurant in Teuge laat gasten contract tekenen: coronaboete is voor u

Verzet tegen hardrij­ders op weg door Voorst verdeelt dorp

25 juli Met een geleende lasergun van Veilig Verkeer Nederland wees een actiegroep van de Rijksstraatweg in Voorst vrijdag weggebruikers op de nieuwe snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Dat kan echter niet op ieders steun rekenen, het dorp is verdeeld over het verzet.