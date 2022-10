Ricks veevoederfabriek verdwijnt na dik 120 jaar uit Wilp-Achterhoek: ‘Dat doet veel met je’

Horecaty­coon uit Twello botst opnieuw met Belasting­dienst: veiling spullen uit zaken Deventer en Zutphen

Horecatycoon Ayhan Sahin, die meerdere zaken in Deventer, Zutphen en de gemeente Voorst heeft, zit opnieuw in de problemen door een conflict met de Belastingdienst. De kwestie is zó hoog opgelopen, dat de Belastingdienst de inventaris van een aantal zaken wil veilen.

29 september