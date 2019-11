Rochelle vindt de ‘kracht in zichzelf’ terug bij De Besorhoeve

Apeldoorners die baat hebben bij beschermd wonen, kunnen aankloppen bij De Besorhoeve in Voorst. Zaterdag was de officiële opening.

Het is voor de familie Adema, afkomstig uit Apeldoorn, een droom die uitkomt: De Besorhoeve. ,,Deze plek is nog mooier dan we gehoopt hadden”, vertelt Mark Adema. Samen met zijn vrouw Joyce en dochter Chaira vertelde hij anderhalf jaar geleden over hun plannen. ,,Ons oorspronkelijke idee was om een echte woonzorgboerderij te starten. Maar deze locatie aan de rand van Voorst, biedt de ideale combinatie tussen het dorpse leven en de rust van het buitengebied. Het dubbele woonhuis ligt in een fijne buurt, waar zowel jongeren, gezinnen als ouderen wonen. We voelen ons hier heel welkom.”

Bewoners van De Besorhoeve kunnen straks aan de slag in één van de volkstuintjes in de buurt. Voor een wandelingetje hebben ze het parkje om de hoek. En de pergola in hun eigen achtertuin biedt een doorkijkje naar de molen van het dorp.

Het huis is bedoeld voor (jong)volwassenen met een zorgindicatie voor beschermd wonen in de regio Apeldoorn. Daarnaast is er plek voor mensen die tijdelijk rust zoeken en herstel nodig hebben. ,,Het is heel belangrijk dat ze zichzelf mogen accepteren zoals ze zijn. Ongeacht hun verleden. Wij kijken vooral naar iemands kwaliteiten, en die bouwen we uit”, vertelde de familie Adema eerder.

Bewoners

Twee mensen wonen op dit moment al bij De Besorhoeve. Binnenkort krijgen ze gezelschap van twee nieuwe bewoners. Rochelle kreeg ruim een jaar geleden al onderdak bij de familie Adema in Apeldoorn en is nu mee verhuisd naar Voorst. Ze voelt zich thuis bij De Besorhoeve. ,,Het is heel fijn dat zij spreken over ‘bewoners’, in plaats van ‘cliënten’. Ze staan echt náást me bij de begeleiding’’, vertelt de jongvolwassen bewoonster. Ze heeft hiervoor al jarenlang hulp gehad. Daarbij werd vaak gesproken over ‘de regie herpakken’. ,,Sinds ik hier ben, heb ik het liever over ‘de kracht in mezelf terugvinden’.” Ze is blij dat haar hond er ook mag wonen. ,,Djayla is echt mijn maatje.”