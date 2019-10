Rondweg en herinrichting Rijksstraatweg verpesten eeuwfeest slagerij Aalpoel uit Voorst: ‘Hopelijk blijkt het straks een zegen’

Niet dat Adriaan Aalpoel helemaal werkeloos thuis zit. Klanten die echt willen, weten hem nog wel te vinden. Maar sinds de rondweg december vorig jaar in gebruik is genomen en de Rijksstraatweg voor een herinrichting gefaseerd opnieuw wordt bestraat, blijft een deel van de klanten weg. Mensen die op weg naar huis nog even stopten voor vlees voor het avondeten. Of klanten die door de slechte bereikbaarheid hun heil nu elders zoeken. En Aalpoel is niet de enige ondernemer aan de Rijksstraatweg die er last van heeft.