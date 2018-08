Rondweg Voorst ligt op schema

Het werk aan de Houtwijkerweg, zoals de rondweg gaat heten, verloopt volgens schema. De extreem lange periode met zeer hoge temperaturen heeft de planning niet noemenswaardig in de war geschopt. ,,Het asfalt hardt met die hitte minder snel uit. Dit hebben we gezien bij het werk aan de noordelijke rotonde. Vandaar dat we die net als de zuidelijke rotonde begin volgende week gaan afronden'', zegt Petra Raemakers, omgevingsmanager voor de aannemer.

Streven is de werkzaamheden aan beide rotondes in de nacht van maandag op dinsdag af te ronden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan gaat de aannemer ook in de nacht van dinsdag op woensdag aan het werk. Vervolgens staan tot medio oktober onder meer het gereedmaken van het viaduct over de rondweg (bij de Enkweg) en de (brom)fietstunnel in de Klarenbeekseweg op de planning. In de slotfase krijgt de rondweg zijn laatste asfaltlaag en belijning en wordt er veel beplanting aangebracht.