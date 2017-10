Roxanne uit Teuge en Harmke uit Mastenbroek uitverkoren Boerinnen

Roxanne Pas (19) uit Teuge:

,,Mijn vriendinnen hebben me opgegeven en tot mijn eigen verbazing kwam ik door de selecties heen. Ik heb zelf zestien jaar op een boerderij gewoond in Apeldoorn met koeien, varken en paarden en hielp veel mee thuis. Zoals het uitmesten van de stal. Nu wonen we op een woonboerderij in Teuge en hebben we ook nog wel dieren, maar een echt boerenbedrijf hebben we niet meer. Ik volg een detailhandelopleiding op het ROC in Apeldoorn en werk voor mijn opleiding bij Versmarkt Hees.’’

Harmke de Ruiter (18) uit Mastenbroek

,,Ik ben boerendochter en ik zou op termijn graag de boerderij van mijn vader over willen nemen. Ik werk nu in een lunchroom. Mijn andere zussen en broertje hebben geen interesse de boerderij over te nemen. Ik heb me voor de Boerinnen Kalender opgegeven omdat dit op het platteland wel een dingetje is hoor. Iedereen kent de kalender en die is populair. In de stad is-ie minder bekend. Dat ik werd uitgekozen om er in te komen vind ik geweldig.’’