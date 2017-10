Saucijzenbroodje oorzaak van keukenbrand in Wilp

Een hoogbejaarde vrouw dacht als lunch een lekker saucijzenbroodje op te peuzelen en warmde het broodje op in de magnetron. Vervolgens liep ze naar een ander vertrek in haar woning aan de Rijksstraatweg. Korte tijd later kwam ze terug in de keuken en toen zag ze dat het mis was. De vrouw sloeg de deur meteen dicht en liep het huis uit om daarna 112 te bellen.