Saunameester Laura Lenders is de beste ‘opgieter’ van Nederland: ‘Hierin kan ik veel creativiteit kwijt’

Laura Lenders behaalde haar titel vorig weekend bij de zesde editie van het NK Aufguss bij Thermen Berendonck. Opgieters uit heel Nederland waren naar Wijchen gekomen om – alleen of in een team – een opgietshow te laten zien. Bij de singles deed Laura dat volgens de jury het beste. Haar werkgever Thermen Bussloo laat weten trots te zijn.

Aandacht

Als saunameester bij Thermen Bussloo zorgt Laura ervoor dat gasten ‘volledig tot rust komen’. Ze geeft per dag verschillende soorten opgietsessies, in diverse saunacabines en met een variatie aan thema’s. ,,Gedurende de dag ben je onder de gasten en heb je aandacht voor ze. Ik peil hun stemming en pas hierop mijn sessie aan. Hebben ze behoefte aan rust? Dan zorg ik voor een ontspannen en relaxte sfeer in mijn sessie. Kunnen ze een opkikker of meer energie gebruiken? Dan mag de muziek meer uptempo, en de etherische oliën meer activerend. Hierin kan ik veel creativiteit kwijt én het mooie is dat je de ruimte hebt om de verbinding met de gasten te zoeken.”