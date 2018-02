Schaatsheld Stefan Groothuis aan het werk voor de Zwarte Cross

video Man (25) uit Wilp opgepakt na bestellen 150 xtc-pillen via dark web

15 februari Een 25-jarige man uit Wilp is opgepakt omdat hij via het dark web 150 xtc-pillen had besteld. De arrestatie is onderdeel van een grote politieactie in Nederland en de Verenigde Staten tegen mensen die via verborgen websites verdovende middelen bestelden.