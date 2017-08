Schooljudo voor basisscholen gemeente Voorst

Kick-off

Dinsdag 29 augustus 2017 waren wethouder Harjo Pinkster van de gemeente Voorst en algemeen directeur Marco van der Laan en financieel directeur Peter de Vries van Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello aanwezig bij de kick-off voor het schooljudo. Dat gebeurde in de Martinusschool in Twello.

Wethouder Harjo Pinkster onderstreepte dat schooljudo de leerlingen meer biedt dan alleen beweging: ,,Naast de judolessen in de gymzaal zijn er ook lessen in het klaslokaal waarbij de kinderen belangrijke levenswaarden leren. Schooljudo sluit daarom goed aan op het sociaal-emotionele ontwikkelingsplan en past binnen het anti-pestbeleid van scholen”.

Wereldtopper

Na afloop van de lessenreeks krijgen de kinderen naast zelfvertrouwen en een bijzondere jeugdherinnering ook een afsluitende clinic, waarbij ze les krijgen van een wereldtopper. De scholen die in de eerste periode meedoen, zijn de Martinusschool en De Wingerd in Twello, Sjaloom in Voorst, De Bongerd in Terwolde, De Hagewinde in Wilp en De Kopermolen in Klarenbeek.