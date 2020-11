Schrik zit erin bij pluimveehouders rond Terwolde: ‘Vogelgriep is een nachtmerrie’

De eerste signalen dat het mogelijk foute boel zou zijn in de stallen van William Keurhorst aan de Bekendijk, die sinds drie jaar eenden fokt, kwamen woensdag. ,,Ik had twijfel, zag zieke dieren in de stal en heb de dierenarts gebeld. Donderdag belde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA, red.). En dan gaat het snel. De NVWA neemt in feite je bedrijf over, je wordt geleefd. Geen kwaad woord over hoe de NVWA het deed hoor. Ze proberen zo goed mogelijk mee te denken. Maar het is een drama.’’