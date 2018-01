SGP Voorst gaat voor zetel ondanks domper

Een poging van de SGP in Voorst tot een gezamenlijke kieslijst met de ChristenUnie (CU) te komen, is gestrand. De SGP doet daarom op 21 maart in Voorst zelfstandig mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Zeker niet'', antwoordt lijsttrekker Arco Hak op de vraag of hij de hoop op een zetel heeft opgegeven.

Terwoldenaar Hak is voor de vierde keer SGP-lijsttrekker. Tot op heden behaalde zijn partij nooit voldoende stemmen voor een plek in de Voorster raad. Door een verbond te sluiten met de CU moet een zetel zeker haalbaar zijn, was zijn gedachte. Voor een raadszetel in Voorst zijn - afhankelijk van de opkomst - circa 570 stemmen nodig. Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2017 stemden 614 Voorstenaren op de SGP of ChristenUnie. ,,Als al deze mensen nu op de SGP stemmen, hebben we een zetel'', redeneert Hak.

Zoektocht

De ChristenUnie heeft geen Voorster afdeling, vandaar dat Hak zich had gewend tot de CU in Apeldoorn. Partijvoorzitter Martin van Bruggen: ,, We hebben de ambitie samen met de SGP in Voorst op te trekken. Alleen is de tijd te kort gebleken om voldoende mensen te vinden die onze partij in Voorst goed kunnen vertegenwoordigen. We gaan deze zoektocht uitbreiden zodat we over vier jaar wel met een gezamenlijke lijst kunnen komen.''