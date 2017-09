Showroom in oude pand buurtsuper in Wilp

Al ruim twee jaar is het oorverdovend stil in wat voorheen het kloppend hart van Wilp was. Buurtsuper Troefmarkt sloot op 4 juni 2015 zijn deuren. Sindsdien staat het winkelpand leeg. Met de inrichting van een showroom wil Deventenaar Wouter Kroezen hier volgend jaar verandering in aanbrengen.

Kroezen verhuist volgend jaar met zijn gezin van de Worp naar Wilp - momenteel wordt een appartement boven de leegstaande winkel nog verhuurd. Vanaf februari hoopt Kroezen met de verbouwing te beginnen om rond 1 september open te kunnen gaan. Bedoeling is het voorste deel van de winkelruimte als showroom in te richten en daarachter een woonkamer te creëren. ,,Bijzonder aan het concept is dat klanten straks in de showroom én in onze woonkamer meubels kunnen bekijken. Zien zij daar iets wat zij willen kopen dan kan dat. Mijn vrouw en ik vinden meubels heel mooi, maar we vinden het ook prima als we wat vaker van meubels moeten wisselen.''