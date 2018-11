Sleepkabel raakt los op A1: cabrio schiet van de snelweg bij Twello

video Tiener geschept door busje op de N345: weg tussen Apeldoorn en Zutphen dicht bij De Kar

16 november Een tiener is vrijdagavond in zorgwekkende toestand door de traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen. De 14-jarige jongen reed met een groepje tieners ter hoogte van De Kar bij de N345 en wilde de weg oversteken. Hij is geschept door een passerend busje. De weg tussen Zutphen en Apeldoorn is voorlopig afgesloten.