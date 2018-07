Slijmen en drammen: Kermis Terwolde kan niet zonder Anita

Trimenzo gaat in 2019 op in Zorggroep Apeldoorn, spannend voor deel personeel

5 juli Zorgorganisatie Trimenzo stemt in met een overname door Zorggroep Apeldoorn. Voor 22 stafmedewerkers en ondersteunend personeel breekt een spannende tijd aan. Uit individuele gesprekken moet blijken of zij straks in de Apeldoornse organisatie aan de slag kunnen. Vijf van hen kregen een aanbieding. De 250 (thuis)zorg-, restaurant- en huishoudelijk medewerkers van Trimenzo behouden hun baan. Zij krijgen alleen een andere werkgever.