Snelweg A1 richting Deventer dicht nadat auto bij Twello over de kop slaat

Verbazing in Voorster politiek rond overstap Suelmann naar VVD Liberaal-2000: ‘Ze ruilt haar principes in’

De overstap van oud CDA’er Margret Suelmann van de eenmansfractie ‘Fractie Suelmann’ naar VVD Liberaal-2000 zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij het CDA en Lijst Arend in de gemeente Voorst. Het CDA vindt dat Suelmann haar principes overboord gooit met de overstap. Lijst Arend had zelfs plannen om met Suelmann een gezamenlijke fractie te vormen bij de verkiezingen in maart.

11 november