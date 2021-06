Solovlieger Travis (18) heeft kwart van vlucht rond de wereld er op zitten: ‘De Russen zijn supervriendelijk, ook al kan ik ze de meeste tijd helemaal niet verstaan’

De Engelse tiener vertrok vorige week zaterdag vanaf het Gelderse vliegveld Teuge. De bijna veertigduizend kilometer zal hij naar verwachting in ongeveer veertig dagen afleggen. Travis landde geland in Ulan Ude, een stad in Oost-Siberië op ongeveer 150 km van het Baikalmeer. Via de telefoon praat hij de Stentor bij over zijn belevenissen in de eenmotorige Cessna. Waar zijn vliegtuigje zich nu bevindt, is live te volgen via een gps-trackingsite.