Speciale ‘Elvisdienst’ in Dorpskerk Twello: ‘Zelfs al eindig je als Elvis, je valt niet uit Gods hand’

Stront aan de knikker? Voor héél Oost-Nederland geldt vanaf volgend jaar: ‘Even Apeldoorn bellen’

31 maart Ben je getuige van een overval in Nijmegen? Of staat je huis in Enschede onverhoopt in de fik. Dan is het straks een kwestie van ‘even Apeldoorn bellen’. Als alles volgens plan verloopt, wordt daar eind volgend jaar de nieuwe meldkamer voor heel Oost-Nederland in gebruik genomen.