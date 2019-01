Spekglad op snelweg: 8 auto's glijden van de A1 bij afrit Twello

Berends: ‘Niet direct in de kramp schieten’ bij uitspraak over uitwisse­ling Teuge

27 januari De ‘droom’ van scheidend burgemeester John Berends, van een uitruil van Teuge en Klarenbeek tussen de gemeenten Apeldoorn en Voorst, viel niet bij iedereen in goede aarde. Reacties als ‘dit kan een commissaris niet zeggen’ en ‘herindelingen moeten van onderaf komen', klonken vanuit de politiek. De Apeldoornse burgemeester reageert er nuchter op. ,,Naar mijn idee mag je het daar best over hebben, zonder in de kramp te schieten.’’