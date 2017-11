Spektakel bij opening basisschool De Fliert in Twello

Lintje voor su­per­vrij­wil­li­ger Gerard de Krosse uit Twello

20:43 Gerard de Krosse uit Twello is vandaag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde tijdens de vrijwilligersmiddag van SV CCW 2016, ter gelegenheid van het afscheid van de Cupa-locatie in Bussloo. Burgemeester Jos Penninx reikte de koninklijke onderscheiding uit.