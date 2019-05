Steeds meer animo voor Lollebroekse Cross in Wilp

Mijn WeekendDe organisatie van de Lollebroekse Cross gokte zaterdag op een verdubbeling van het aantal deelnemers ten opzichte van een jaar eerder. Organisator Henri Bonhof: ,,Toen kwamen er veertig deelnemers naar het terrein aan de Leemsteeg, nu honderdtien. Geweldig, de inkomsten gebruiken we voor activiteiten die we met onze carnavalsvereniging De Lollebroek de komende tijd gaan organiseren.’'

De race, die voorafgaat aan de traditionele autorodeo van zondag, werd verreden in vier klassen.

Puur voor de lol

Het ging om de Calimero-klasse, de jeugdklasse, de jonge honden klasse en de zware klasse. Bonhof: ,,We hadden geluk met het weer, het was een stralende dag. Het is trouwens geen echte wedstrijd waarin zwaar wordt gestreden voor de eerste prijs maar puur voor de lol. Tussen half twee en half zes hebben alle deelnemers, in de leeftijd van zes tot vijftig jaar, het parcours over ruim 500 meter drie keer kunnen rijden. De dag hebben we afgesloten met een drukbezochte afterparty.’’

Bekeuringen

Voor Freek Velthorst leek de dag al afgelopen voordat die goed en wel begonnen was. ,,Voordat we begonnen is Koen Velthorst, het jongere broertje van Freek, aangehouden door de politie. Hij kreeg diverse bekeuringen voor te hard rijden, het negeren van een stopteken en het niet verzekerd rijden.’' En dat allemaal op de brommer van broerlief. ,,Ja. Enorm sneu voor hem natuurlijk. De brommer werd ingenomen en daarom hebben wij voor een vervangende gezorgd. Bovendien hebben we een melkbus bij de entree neergezet waarin bezoekers geld konden doneren om te helpen met het betalen van de boetes.’'

