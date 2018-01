Stefan Groothuis: Vergeet vooral niet te genieten van de Spelen

Een welgemeend advies van Olympisch kampioen op de 1.000 meter Stefan Groothuis aan alle schaatsers met een ticket voor de Spelen in Zuid-Korea: ,,Vergeet vooral niet te genieten, want dat deed ik pas tijdens mijn derde Spelen. Kies je eigen pad, in de voorbereiding en tijdens het evenement.’’

Stefan Groothuis (36) voelt nog steeds de spanning. De Voorstenaar haalde drie keer de Olympische Spelen, met als hoogtepunt de gouden plak op de 1.000 meter vier jaar geleden in het Russische Sotsji. ,,Allerlei gevoelens komen weer boven als je zo’n Olympisch kwalificatietoernooi ziet en nu de voorbereidingen op Zuid-Korea. Ik heb het allemaal meegemaakt. Alles hangt van zo’n kwalificatietoernooi af, wel of geen Olympische Spelen. Dat is wel wat, hoor. Als je Dai Dai Ntab ziet, die staat gewoon met lege handen. Daar heb je jaren voor getraind. Of Hein Otterspeer, die miste al twee keer eerder de Spelen. Nu weer. Die momenten betekenen een omslag in je leven. Topsport is keihard. Maar ik heb genoten. Als je Kjeld Nuis ziet, dat het nu wel lukt. Of Jan Smeekens, die het gewoon weer flikt.’’

Je moet er als sporter ook van kunnen genieten, wil hij maar zeggen. ,,Die wedstrijdspanning. Echt belangrijke momenten. Daar gaat het allemaal om in de topsport. Het is iets heel moois juist. Ik kon me als sporter altijd goed afsluiten voor die spanning, heb vier keer het OKT gereden en steeds goed gepresteerd. Natuurlijk hoort het bij de spannendste momenten uit je leven, maar dit haalde bij mij altijd het beste naar boven’’, zegt de man die tijdens zijn schaatscarrière een zware depressie verwerkte en na zijn schaatspensioen in 2016 nog steeds aan het ontdekken is wat hij verder met zijn leven wil. ,,Nu ben ik veel aan het timmeren voor lokale aannemers, geef ik nog lezingen over mijn levensverhaal en ga ik één dag in de week aan de slag voor projecten van Grolsch en de Feestfabriek. Ga ik aan de slag met een marketingteam. De combinatie van werken met mijn handen en organiseren en spreken over mijn verleden spreekt me erg aan.’’

Holland Heineken House

Maar in februari zit hij in Zuid-Korea. ,,Ik ben gastheer voor de sporters in het Holland Heineken House. Leuk, daar heb ik heel veel zin in. Het wordt echt wel een mooi toernooi. Ach, ik ben gewoon benieuwd wie er in februari de vorm weer terug kan pakken. Voor Sven, Kjeld, Koen en Ronald ben ik niet bang. Die zijn zo gefocust en scherp. Maar er zijn altijd verrassingen op de Spelen. Dat is ook het gave, vind ik. De wereldtop is veel breder geworden, gelukkig wel. Niets ten nadele van het Nederlandse schaatsen hoor, maar dit maakt het allemaal wel wat interessanter. Al zit het met de Russen nog wat ingewikkeld. Gaan ze wel of niet? En die Japanse schaatssters dan, mooi toch?’’

Adviezen