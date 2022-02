Stefan Groothuis zit met Kjeld & Co in een wel heel bijzondere groepsapp (en het gaat niet over schaatsen)

Wel of niet bouwen in Twel­lo-Noord? ‘Worden met de rug tegen de muur gezet’

De bouw van 289 woningen in Twello-Noord is een heikel punt bij raadsleden in de gemeente Voorst. Grote twijfels zijn er over de ontsluiting en het gebrek aan participatie. Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij neemt die zorgen niet weg tijdens een debat. ,,Ik heb een knoop in mijn maag.’’

