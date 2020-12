De eigenaren van een boerderij aan de Gravenstraat in Voorst waar in januari 2018 een drugslab werd ontdekt kunnen de rekening voor de opruimkosten niet betalen. Vandaag stapte het stel tegen de gemeente Voorst naar de Raad van State.

Het gaat om een rekening van 28.942 euro voor het leegpompen van mestkelders en het verwerken van het afval dat daaruit kwam. Volgens het stel, waarvan de man profspeler was van Go Ahead Eagles, is de rekening veel hoger uitgevallen dan nodig. Ze vinden ook dat de gemeente niet bij hen moet zijn. Zij wisten niets van het drugslab en zijn niet de overtreders.

Dat waren twee Deventenaren en een man uit Twello die de schuur huurden. Verder zeggen de man en de vrouw de rekening niet te kunnen betalen. Door corona is hun massagebedrijf en paardenbedrijf op slot gedraaid. Daardoor zijn er al lange tijd geen inkomsten. De gemeente is bereid een betalingsregeling te treffen waardoor het stel niet aan de bedelstaf zou raken. Op hun bezittingen is beslag gelegd.

Het drugslab in de schuur aan de Gravenstraat werd op 10 januari 2018 ontdekt. Er is ook drugsafval in de sloot terecht gekomen. Een van de drie staatsraden vroeg zich af of het stel niet beter had moeten opletten toen het de schuur verhuurde. Ze wonen ernaast, zei hij. ,,Twee keer eerder is daar een hennepkwekerij ontdekt. Moet je dan niet wat meer opletten?’’

Uitspraak van de Raad van State over wie de rekening moet betalen volgt.