Sterren moeten Veluwe laten stralen

Op twaalf plekken in Gelderland moet een permanente markering komen die passanten stil laat staan om de omgeving bewust in zich op te nemen. ,,De Veluwe is meer dan alleen de Hoge Veluwe. Dus de sterren komen in een gebied tussen de Rijn, IJssel en randmeren", zegt Rosanne Schrijver uit Terwolde. Zij is werkzaam als landschapsontwerper bij een ingenieursbureau en heeft dit samen met studiegenoot Freek van Riet (uit Rotterdam) als privé-project opgezet.

Tijdelijke markering

Om aan te geven hoe het er straks allemaal uit kan zien hebben de twee deze week op twaalf punten tijdelijke markeringen aangebracht. Het zijn ronde medaillons met in het midden een ster. ,,In het definitieve ontwerp willen we de dieren verwerken die in het bewuste gebied te zien zijn, zoals een edelhert, een bever of een adder. Dat is ook een idee achter het plan. De Veluwe is een van de donkerste gebieden van ons land, dus een prima plek om 's nachts de sterren te zien. En dan zijn er natuurlijk de twaalf sterrenbeelden, die dan elders weer in dierennamen worden vertaald. Daarom komen de dieren weer terug in de markering."

Landgoed Beekzicht

Een van de tijdelijke medaillons is aangebracht op het fietsknooppunt op landgoed Beekzicht in Voorst. Daarmee lopen ze vooruit op het Veluwe Congres, dat op 19 april in Ermelo door de provincie Gelderland gehouden wordt. Bij dat congres mogen de tien winnaars hun plan toelichten aan onder andere grondeigenaren. De realisatie is afhankelijk van hun medewerking.

,,Hoe de fysieke medaillon aangebracht wordt is afhankelijk van de grond. Op zandgrond moet je weer wat anders aanleggen dan op veen. Bovendien willen we de eigenaren en landgoedbeheerders ook hun eigen inbreng laten hebben. Elk medaillon is deels uniform, maar is verder aangepast aan de specifieke plek. Het mooiste zou zijn als mensen de medaillons in hun fietstocht opnemen. We hebben ze daarom ook bewust allemaal op een afstand van maximaal 30 kilometer verwijderd van elkaar gelegd."

Volledig scherm De tijdelijke medaillon op het wegdek. © Rosanne Schrijver