Stichting molen Terwolde pareert kritiek: 'Dit riekt naar wraak'

Hendrik Jan Bökkers liet optekenen het ‘misselijkmakend’ te vinden hoe zijn broer aan de kant was geschoven als molenaar voor de gerestaureerde molen. Maar het stichtingsbestuur is zich van geen kwaad bewust.

Hendrik Jan Bökkers gaf de stichting deze week een flinke veeg uit de pan. Het huurcontract met zijn jongere broer Bastiaan was opgezegd. Slechts een paar maanden voor de heropening van molen De Ooievaar, die in 2015 afbrandde. Een grote schande, zo vond Bökkers.

Maar het bestuur van de Stichting tot Exploitatie en Herbouw van de Terwoldse Molen denkt daar heel anders over. 'Wij hebben van meet af aan duidelijk gemaakt dat wij een terugkeer van de familie Bökkers in de molen zeer prettig zouden vinden', stelt voorzitter Charles d’Ancona in een schriftelijke reactie namens het bestuur. 'Dit was wederzijds de intentie.'

Huurprijs

Maar waarom is dat dan niet gelukt? De huurprijs speelde een sleutelrol. Volgens d’Ancona was het onvermijdelijk dat die omhoog ging. 'Dat hebben wij steeds duidelijk gemaakt. Wij beseffen dat dit voor de huurder geen prettige boodschap is, maar het idee hierachter was dat een gezonde exploitatie voor een 'win–winsituatie' zou kunnen zorgen: een goed onderhouden molen als gezond gereedschap voor de molenaar.'

De stichting deed meerdere voorstellen om tot een nieuw contract te komen. Zo werd voorgesteld om de huur gefaseerd te verhogen. Maar omdat beide partijen er niet uitkwamen, besloot de stichting het huurcontract op te zeggen. 'De familie Bökkers heeft tot nu toe niet gereageerd naar het bestuur.'

Onwaarheden

Waar wel werd gereageerd op het besluit, was op Facebook. Ook tegenover de Stentor deed broer Hendrik Jan zijn verhaal met pittige kritiek. 'In deze berichten worden pertinente onwaarheden verteld', schrijft d’Ancona. 'De verhoging van de huur met 600 procent is er één van. De berichtgeving heeft als bedoeling het bestuur in een kwaad daglicht te zetten.'

Het stichtingsbestuur zegt een huurbedrag van 750 euro per maand te hebben voorgesteld, om zo ongeveer de helft van de begrote kosten à 20.000 euro per jaar via de verhuur terug te verdienen. Een bedrag waar Bökkers niet mee akkoord ging. 'Ze wilden de molen, waarvan de herbouw ruim 1 miljoen heeft gekost, huren voor 285 euro per maand.'

Beschadigd

Dat het geschil via social media naar buiten is gebracht, vindt d’Ancona vervelend. 'Het geheel riekt naar teleurstelling en wraak. Bovendien worden mensen die zich inzetten om de molen weer op te bouwen door deze handelswijze ernstig beschadigd.'

Boos