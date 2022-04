Stiefopa (71) uit Voorst zoent en betast 16-jarig meisje: drie weken gevangenisstraf

COLUMN Over armoede maak je niet ‘even’ een programma: ‘Wat is dat Chateau Bijstand van treur-televisie?’

Stel nou dat je iemand bent die het financieel niet breed heeft. Hard werken, weinig verdienen. Of misschien wel, om wat voor een reden dan ook, in de bijstand. Zijn van die programma’s als Chateau Bijstand en Steenrijk, Straatarm dan niet een keiharde tik in het gezicht?

29 maart