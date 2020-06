Stoomhoutzagerij Wilp wil de vliegende bom hebben: ‘Exposeren in leeg winkelpand is toch zonde?’

video Politie: heggen­schaar niet ‘geplant’ in afgebrande schuur van Black Lives Mat­ter-organisa­tor Deventer

23 juni Er komt geen nieuw onderzoek naar de schuurbrand in Wilp van vorige week. Volgens de brandweer was een heggenschaar de oorzaak van de brand, al beweert de bewoonster dat ze nooit zo’n stuk elektrisch gereedschap heeft gehad. Zij vermoedt dat de heggenschaar er doelbewust is neergelegd is om de brand te veroorzaken.