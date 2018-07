Storing openbare verlichting Twello nog niet verholpen vanwege hitte

IJssalon in Wilp ging dicht vanwege de hitte (maar is nu weer open)

30 juli Bij IJssalon Mario’s in Wilp was het de afgelopen dagen snikheet. Te warm zelfs voor ijs. In een ijssalon. Het lijkt de wereld op zijn kop. Gisteren deed de puffende eigenaar John van der Vlag de deuren weer open. ,,Het moet goed zijn, anders komen er geen klanten meer.’’