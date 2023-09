Apeldoorn­se onderne­mers vrezen ‘cruciale’ parkeer­plaat­sen voor hun winkels kwijt te raken: ‘Dan ben ik weg’

Nieuwe voetbalschoenen kopen of snel even een bloemetje halen. Nu kunnen klanten nog vlak voor de winkels aan de Stationsstraat in Apeldoorn parkeren, maar het is de vraag of dat zo blijft. Ondernemers luiden de noodklok, want zonder de parkeerhavens vrezen ze te moeten verkassen. ,,50 procent van mijn klanten parkeert daar de auto.’’