Strandhuys de Enk op Bussloo gaat wegens bezwaren verder met aangepaste tijden: ‘Maakt me niks uit’

Waterspeel­plaats en nieuw waterrad bij De Middelste Molen in Loenen

15 juni Tijdens de lockdown hebben ze bij De Middelste Molen in Loenen niet stilgezeten. Los van het onderhoud dat altijd wel moet gebeuren, is het waterrad vervangen en is er een waterspeelplaats voor de jonge bezoekers aangelegd. Ze zijn blij dat ze sinds gisteren de deuren weer konden openen.