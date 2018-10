Streekwinkel Hof van Twello brandt volledig uit

video Die helikop­ters boven Terwolde? Die kwamen vandaag niet

2 oktober Defensie had deze dinsdag de uiterwaarden bij Terwolde willen gebruiken voor een grote oefening. De apache's en chinook's keerden echter halverwege Deelen en Terwolde om: het zicht was te slecht voor een oefening. Woensdag gaat Defensie in de herhaling.