Swim to Fight Cancer laat Elberse schitteren

Taakstraf geëist tegen Twellonaar die bomgrap uithaalde op ROC Deventer

13 september Het OM in Leeuwarden heeft in hoger beroep een werkstraf van 40 uur geëist tegen de inmiddels 22-jarige Julius H. uit Twello. Volgens het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan bedreiging op ROC Aventus in Deventer in december 2015.