'Terwolde' zoekt nieuwe molenaar

De zoektocht naar een nieuwe molenaar is noodzakelijk doordat het stichtingsbestuur zich genoodzaakt zag het huurcontract met de vorige molenaar, Bastiaan Bökkers, op te zeggen. Beide partijen wisten geen overeenstemming te bereiken over een nieuwe, hogere huurprijs.

Vanaf volgende week is er volop actie bij de Terwoldse molen. Jos Geverink, bedrijfsleider van Molenmakerij Groot Wesseldijk in Lochem, zegt dat maandag op locatie de opbouw van de kapconstructie begint. Streven is dat de wieken voor de kerst draaien. Geverink gaat er vanuit dat dit gaat lukken tenzij bijvoorbeeld het weer roet in het eten gooit.

Bijgebouw

Of de vriendenvereniging een actieve rol krijgt in de exploitatie van het bijgebouw, is niet uitgesloten. Volgens Pijpker is het te prematuur hierover iets te kunnen zeggen. ,,Eerst maar eens horen hoe de gemeente aankijkt tegen het plan van een bijgebouw. In december gaan we beginnen met de ledenwerving voor onze vereniging.'' D'Ancona noemt de oprichting van een separate stichting voor de exploitatie van het bijgebouw ook een optie.