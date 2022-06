Terwoldenaar maakt theatervoorstelling over stikstof en voert die op in Olst: ‘Wel een beetje utopisch’

Waarom heb je een theaterstuk over thema's zoals stikstof gemaakt?

Gerard Hendrix: ,,Ik was er aan toe... nee ik weet niet precies meer waarom. Ik ben al heel erg lang actief in de boerderijwereld en ben van huis uit erfgoeddeskundige. Dus ik interesseer me met name in historische boerderijen. Als ik naar die twee sectoren kijk zie ik een erfgoedwinkel die vooral met zichzelf bezig is en een landbouwsector die nog méér met zichzelf bezig is. Met het theaterstuk wil ik die twee samenbrengen en een ander geluid laten horen.”