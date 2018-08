Terwolds gemaal pompt de Veluwe op, in plaats van af, maar voldoende is het niet

Het gemaal in Terwolde kampt door de dalende waterstand van de IJssel met technische problemen. Het peil in de IJssel is dermate laag dat het gemaal in Terwolde onvoldoende water kan aanzuigen om aan alle vraag te voldoen. Er zijn aanpassingen gedaan aan de inlaat maar de situatie verslechterde de afgelopen dagen. Het water werd steeds bruiner waardoor de apparaten door het zand uitsloegen. Begin volgende week wordt een noodpomp geplaatst, daarmee kan echter maar een deel van de benodigde capaciteit geleverd worden in het stroomgebied van de Terwoldse-, Nijbroekse- en Grote Wetering.