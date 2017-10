Teuge net iets te laat voor 3D bouwprimeur

videoHet leek zo mooi: het allereerste 3D-geprinte betonnen gebouw van Europa. In Teuge, notabene. Maar de voorbereidingen kosten meer tijd dan voorzien. Pas in september ging de bouwaanvraag de deur uit. En nu staat dat eerste gebouw niet in Teuge maar in Kopenhagen.

Initiatiefnemer Arvid Prigge vindt dat niet jammer. In tegendeel. ,,Ik vind het fantastisch. In maart wist ik nog niet dat de Denen ermee bezig waren, daarom dacht ik dat we de eerste zouden zijn. Maar daar is het me op zich niet om te doen. Het gaat mij erom dat deze nieuwe techniek wordt toegepast.''

Die nieuwe techniek zorgt ervoor dat er op dit moment in de haven van Kopenhagen wordt gewerkt aan een geprint kantoorhotel van vijftig vierkante meter. Aan het gebouw zijn alleen de ramen en deuren recht, de rest is rond. Building on Demand, noemen ze het.

Een grote printer van acht bij acht bij zes meter staat als een spin boven de plek waar het gebouw geprint wordt. Een beweegbaar onderdeel bevat de spuitmond met beton, die boven het project hangt en precies de juiste hoeveelheid beton in dunne plakken in de gewenste vorm aanbrengt.

,,Zo zal het hier in Teuge ook ongeveer gaan. Alleen is ons gebouw nog ronder'', aldus Prigge. In Teuge moet een vergaderruimte komen, een futuristisch ontwerp van 90 vierkante meter groot. Wit en organisch van vorm. De betonprinter zou het in tien dagen moeten kunnen maken.