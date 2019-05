Theo Schreurs krijgt De Gulden Keper

Theo Schreurs ontving de prijs omdat hij zich de afgelopen decennia in de gemeente Voorst en omstreken gemanifesteerd heeft op gebied van onderwijs, de jeugd, en kunst en cultuur. Schreurs was werkzaam op de basisschool in Bussloo en was een van de oprichters van jeugdsoos Pampus.

Borstbeeld Den Uyl

Ook startte Theo Schreurs in 1975 samen met pastor Meinout de actie Help Harrie, ten bate van de Filipijnen die duizenden guldens opbracht. Verder regisseerde Schreurs ook een toneelstuk en een revue. Maar heel lang was hij ook cursusleider van de beeldhouwgroep Wilpse Klei. In zijn atelier in de Posterenk maakte hij menig sculptuur. Een van zijn bijzondere werken is het bronzen borstbeeld van wijlen Joop den Uyl in 1992. Dit beeld staat nog in het gebouw van de Tweede Kamer. Ook nu nog geeft de Deventenaar nog eens in de twee weken boetseerles.