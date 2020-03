Thermen Bussloo in coronatijd: Hoe tel je tot honderd in een sauna waar normaal duizenden mensen ontspannen?

De parkeerplaats is vol. Binnen loopt het soepeltjes door aan de balie. Bij Thermen Bussloo lijkt het druk, maar zijn de bezoekersstromen strak gereguleerd, verzekert Lianda van Dam. ,,Zowel in het aantal reserveringen als in het aantal mensen in de verschillende ruimten kunnen we sturen. Dus we hebben nooit meer dan honderd mensen op dezelfde plek.”