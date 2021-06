Thermen Bussloo in Voorst is weer open: ‘We hebben gasten in tranen aan de balie’

De parkeerplaats bij het wellnesscentrum in Bussloo staat sinds maanden eindelijk weer een beetje vol. Het bedrijf heeft tijdens de coronalockdown op een laag pitje doorgedraaid omdat het hotel open bleef voor gasten. Voor het personeel betekende dat vooral veel lopen, vertelt Peter Zoetbrood, supervisor receptie en horeca. ,,Gasten kregen hun eten op de kamers geserveerd. Daar hebben we wel extra luxe voor uitgepakt. Voor de rest hebben we iedereen zoveel mogelijk aan het werk gehouden door onderhoudsklussen en werken in de tuin. Maar ook hebben we veel getraind. Ze kregen wijntrainingen en we hebben gewerkt aan drankenkennis en dergelijke.’’