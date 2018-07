Thermen Bussloo moet saunabezoekster informatie geven na val tegen Boeddhabeeld

Project Melk&Noot Deventer valt in prijzen

10:03 Melk&Noot, een fijnschalig landschap in Deventer is één van de projecten in Overijssel die heeft gewonnen in Brood en Spelen, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe perspectieven voor het platteland. In Gelderland won onder meer de proefboerderij Haverkamp, een gemengd bedrijf voor toekomstboeren in Voorst.