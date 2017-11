Tientallen bomen wijken voor rondweg Voorst

Serie Kiloknallers met Walter #1

2 november Zo, de eerste dag zit er op. Meten, wegen, bloeddruk meten en meteen trainingen. Niets wordt me bespaard en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Want er is nogal wat werk te verzetten de komende zes weken. Sterker worden, vitaler en zeker lichter. Want er moeten wat kilo’s af. Dat gebeurt niet alleen bij sportcentrum Fit & Fun in Twello, maar ook thuis waar ik het strakke voedingsschema volg. Veel eetmomenten, gezond natuurlijk, maar in afgewogen kleinere porties. Geen chocola, chips, stukje lekkere kaas of een handje vol pinda’s. Oh ja, en geen alcohol. Dat wordt nog wat. Maar ik heb er zin in! Mijn ploeggenoten bij het vijfde van CSV Apeldoorn lachen zich slap. Terwijl zij na een uurtje trainen aan het bier nippen en van de meegebrachte blokjes kaas, gekruide olijven en tortillachips genieten, zet ik een flesje Spa Rood aan mijn lippen…. Ik moet er wat voor over hebben.