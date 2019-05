Ton Bannink (84) uit Twello trots dat hij oudste raadslid van Nederland is

,,Mevrouw Mia van der Zanden uit Sint-Antonis was tot voor kort het oudste raadslid van Nederland. Zij is 80 jaar”, zegt Brunsveld.

,,Ik vind het echt hartstikke leuk en ben ook best een beetje trots”, zei Bannink na zijn installatie. Hij neemt voor Gemeente Belangen de raadszetel in van Han Lubberink. Sinds hij op zijn 60ste met pensioen ging, zat Bannink voor Gemeente Belangen al diverse periodes - in de gemeenteraad. Hij is na een heupoperatie tijdelijk gebonden aan een rolstoel, maar verwacht binnenkort weer gewoon lopend de raadzaal te kunnen betreden. Bij zijn installatie steunde hij op krukken.

‘Deze opa gaat lekker met de kleinkinderen voetballen’, zei Ton Bannink in maart 2006 in de Stentor nadat Gemeente Belangen bij de verkiezingen een zetel had verloren waardoor hij niet terugkeerde in de gemeenteraad. Dertien jaar later is opa Bannink naast oudste raadslid van het land ook de oudste herintreder in een politieke arena.

Het Noordhollands Dagblad meldde begin dit jaar dat Bertus Berghuis (79) uit Heemskerk het oudste mannelijke raadslid van Nederland was. Begin 2018 overleed Nora Tang op 86-jarige leeftijd. Zij was raadslid in Amstelveen en was destijds zeer waarschijnlijk het oudste raadslid van Nederland (bron: www.amstelveenz.nl).