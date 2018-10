Tractor vliegt in brand in weiland Terwolde

update Vermiste vrouw (38) levend aangetrof­fen bij recreatie­plas Bussloo

17 oktober De 38-jarige vrouw uit Deventer waarnaar de hele middag een massale zoektocht is geweest, is woensdagavond rond zes uur aangetroffen bij de recreatieplas in Bussloo. Ze is levend afgevoerd met een ambulance, bevestigt de politie.