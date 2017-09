Twee keer zo vaak beroep op schuldhulp in Voorst

In totaal gaf de gemeente vorig jaar ruim 75.000 euro uit aan de schuldhulp die wordt verleend via de Stadsbank in Apeldoorn. Drie jaar eerder was dat nog zo'n 38.000 euro. Daarnaast drukken duurdere hulpvormen ook op het budget voor de bijzondere bijstand. ,,Het is een hele forse stijging, maar ook een die ontzettend logisch is", reageert wethouder Wim Vrijhoef (D66).

Werkloosheid

Hoofdoorzaak van de stijging is het na-ijlen van de economische crisis: veel schuldenaren zijn mensen die tijdens de crisis werkloos raakten, geen nieuwe baan vonden en daarom vanuit de ww in de bijstand belandden. ,,En mensen passen vaak in beginsel hun uitgavenpatroon niet - of onvoldoende - aan, en raken zo in de financiële problemen." Opvallend is verder dat ook werkenden steeds vaker schulden hebben.

Onder de verschillende vormen van schuldhulp is vooral het (vrijwillig) uit handen geven van het beheer van inkomen, bezig aan een flinke opmars. Dat aantal steeg van nog geen tien in 2013 naar ongeveer veertig nu. Bij die regeling gaat het inkomen van de schuldenaar eerst naar de Stadsbank, die er een aflossingsbedrag voor de schulden op inhoudt en het restbedrag daarna alsnog overmaakt naar de cliënt. Dit geldt als een van de lichtere hulpvormen.

Bewindvoering

Ook de zwaarste vorm van schuldhulp steeg de afgelopen jaren rap. Hierbij wijst een rechter een bewindvoerder aan. De gemeente zag die toename terug in het aantal keren dat een beroep werd gedaan op de bijzondere bijstand voor de kosten van (dure) private bewindvoerders. De cliënt kan die kosten meestal niet zelf betalen, en in dat geval is de gemeente verplicht die voor zijn rekening te nemen.

Toekomst