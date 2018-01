Twello wandelt etmaal in strijd tegen kanker

Bedden Glazen Huis te koop bij kringloop Twello

27 december Wie het Glazen Huis-gevoel in huis wil halen, die krijgt daartoe donderdag de kans bij de Kringloopwinkel in Twello. Hier zijn onder meer de bedden te koop waarop de Serious Request-dj's Domien Verschuuren, Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn de nachten in het Glazen Huis in Apeldoorn hebben doorgebracht.